Hermine Hackl: Der Wald in Österreich von A bis Z

In Österreich gibt es 65 Baumarten, 406 Bäume pro Einwohner, und der Waldanteil an der Bundesfläche beträgt exakt 47,9 Prozent. Die offizielle Waldbotschafterin Hermine Hackl hat in ihrem neuen Buch "Der Wald in Österreich. Wissenswertes und Interessantes von A bis Z", das am 16. Oktober im Verlag Anton Pustet erscheint (192 Seiten, 24 Euro), alles kompakt zusammengetragen.