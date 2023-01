"Frankie" von Michael Köhlmeier: Die quälenden Fragen nach dem Warum

Er mag es nicht, wenn man Frankie zu ihm sagt, denn er heißt Frank. Der Ich-Erzähler in Michael Köhlmeiers neuem Roman ist ein 14-jähriger Schüler ohne besondere Auffälligkeiten. Er lebt in Wien bei seiner netten Mutter, die in der Schneiderei der Volksoper arbeitet. Franks Vater hat die Familie zwar schon vor einigen Jahren verlassen, er sieht ihn fast nie. Aber so etwas ist kein Einzelfall. Frank kommt mit seinem Leben zurecht.