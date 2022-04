Eine Reise ins Ungewisse

Der gebürtige Linzer Andreas Jungwirth ist nicht der erste Autor, der ein schwules Paar in einer labilen Beziehungsphase auf Afrikareise schickt. Die Ausgangssituation von Jungwirths neuem Roman "Im Atlas" erinnert an "Benzin" von Gunther Geltinger (Suhrkamp, 2019). Geltingers Protagonisten machen ihre folgenreichen Erfahrungen in Südafrika. Der Erlebnisraum von Stefan, einem Manager, und David, einem Bühnenbildner, ist die Atlas-Region in Marokko.

Von Anfang an scheint die Reise unter einem ungünstigen Stern zu stehen. Ein Video, das die Ermordung von zwei dänischen Touristinnen im Atlas zeigt, vermiest Stefan die Reiselust. David kann zwar die Bedenken seines Partners zerstreuen. Die Kalamitäten häufen sich aber. Beinahe hätten sie einen falschen Flug genommen, und Kalifa, der Fahrer des gemieteten Pick-up, hinterlässt einen unberechenbaren Eindruck. Zu bedenken ist auch, dass Marokko ein Land ist, in dem man mit Homosexualität alles andere als freundlich umgeht.

Unsicherheit vermitteln auch die latenten Spannungen zwischen David und Stefan. Halbwahrheiten, Misstrauen, Ungeklärtes und Unausgesprochenes belasten ihre Liebesbeziehung. Als David unbedingt den Umweg über die Stadt Imlil nehmen will, wo die zwei Däninnen ermordet wurden, weigert sich Kalifa erstaunlich vehement. Als der verärgerte David auf seinem Wunsch besteht, verschwindet Kalifa samt Pick-up und Gepäck und lässt die verdutzten Touristen im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen.

Die Tage in Imlil treiben die Krise von David und Stefan ihrem Höhepunkt entgegen. In diesen Romankapiteln gelingt Andreas Jungwirth eine wirkungsstarke Verdichtung, die man in der ersten Romanhälfte dort und da vermisst. Mit den Möglichkeiten der afrikanischen Raumatmosphäre, dem berühmten Himmel über der Wüste, der Weitung des Horizonts und dem Zauber des Lichts, geht Jungwirth eher zurückhaltend um, was aber kein Mangel ist. So gerät der Text nie unter Kitschverdacht.

Die Reiseanstrengungen lohnen sich für David und Stefan. Insbesondere bei David führt das Marokko-Erlebnis zu befreiender Klarheit, auch in beruflicher Hinsicht. Die kritischen Reflexionen des Bühnenbildners zur Welt des Theaters sind treffsicher. Man merkt, dass der Theaterwissenschaftler und gelernte Schauspieler Andreas Jungwirth diese Welt gut kennt.

Bild: Verlag

Andreas Jungwirth: "Im Atlas", Roman, Edition Atelier, 295 Seiten, 24 Euro

OÖN Bewertung: