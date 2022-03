Am 21. Juni 2005 fragte der damalige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel den damaligen Vorstand der Wiener Philharmoniker, Clemens Hellsberg, ob er nicht einen musikalischen und rhetorischen Beitrag zum Festakt "100 Jahre Skiverband" im Wiener MuseumsQuartier liefern wolle. Der begnadete Musiker und eher talentfreie Skifahrer lehnte zunächst ab, machte dann allerdings Bekanntschaft mit Schröcksnadels Art, Bitten in einen Auftrag zu verwandeln, und zog später in seiner Festansprache unter dem Titel "Anton Bruckner und die Streif in Kitzbühel" einen eleganten Vergleich der Achten Symphonie des Meisters aus St. Florian mit der berühmt-berüchtigten Abfahrt am Hahnenkamm.

Gut 26 Jahre nach der ersten Begegnung legt der inzwischen ehemalige Philharmoniker-Vorstand ein Buch über den ehemaligen ÖSV-Präsidenten vor, das den pragmatischen Titel "Schröcksnadel" trägt, aber gleichzeitig das Format üblicher Biografien von Protagonisten aus der Welt des Sports sprengt. Der aus Linz stammende Musiker lobt den inzwischen zum Freund gewordenen Skisport-Macher in den höchsten Tönen. Mit zahlreichen Zitaten aus der klassischen Literatur verstärkt er seine Partitur. Allein in Hellbergs Einleitung findet man 73 von insgesamt 398 Fußnoten als Quellenangabe. Wer die schwere Kost dieser 17-seitigen Ouvertüre übersteht, wird im ersten Kapitel mit Details über die familiären Wurzeln und Kindheit von Peter Schröcksnadel belohnt. Spannend sind vor allem die verwandtschaftlichen Verbindungen des Tirolers mit dem Mühlviertel. Schröcksnadels Stammbaum steht in Hofkirchen im Mühlkreis. In seiner Ahnengalerie findet sich mit Pater Antonin Schröcksnadel ein Missionar, der 1946 in China ermordet wurde, oder Joseph Schröcksnadel, der in der Nachkriegszeit Konzertmeister des Mozarteumorchesters Salzburg war.

Peter Schröcksnadel wuchs als Kind einer Unternehmerfamilie in Innsbruck auf. Der "Peterl" bekam im Kindergarten gute Kritiken ("Ein Sonnenkind – bei Rüge sehr empfindlich"). Elfjährig wechselte er aus Loyalität zu einem Freund in das Bundeskonvikt nach Lienz, wo er als "Zögling" Willkür, Missbrauch und Mobbing von Alt-Nazis ausgesetzt war. "Gerechtigkeits-Fanatiker" Schröcksnadel flüchtete, brach sein Studium ab, gründete eine Familie und wurde später zum erfolgreichen Unternehmer und Sport-Funktionär. Die Bewunderung von Clemens Hellsberg und dessen Co-Autor Josef Metzger hat sich der inzwischen 80-jährige Schröcksnadel redlich verdient.