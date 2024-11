Ein Mädchen und ihre persönliche Hölle

Haus im Wald – ja, aber Wald im Haus? Der Titel irritiert, man könnte ihn aber auch als Andeutung verstehen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Der Wald – produktives Ökosystem, Lebensraum, Kraftplatz, der entspannt und beruhigend wirkt. Nicht so für Alena Mornstajnovás junge Hauptfigur. Für sie kriecht er abends nah an das Haus, in dem sie wohnt, droht, es – oder auch sie – zu verschlingen. Er ist der Inbegriff von Bedrohung.