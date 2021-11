"Ein Literaturarchiv ist kein Dichterfriedhof"

Das Bild des StifterHauses wird in der Öffentlichkeit hauptsächlich durch attraktive Literaturveranstaltungen geprägt. Wer sich für das aktuelle literarische Leben interessiert, ist am Linzer Adalbert-Stifter-Platz 1 an der richtigen Adresse. Über den Veranstaltungsbetrieb hinaus leistet aber das oberösterreichische Zentrum für Sprache und Literatur vieles im Verborgenen.