Ein Leben am Abgrund

Im titelgebenden Hundepark nimmt alles seinen Anfang. Hier trifft die Leserschaft erstmals auf Olenka. Hier wiederum realisiert Sofi Oksanens Protagonistin, dass ihre vermeintlich sichere Existenz als Putzfrau bedroht ist. Im Hundepark Helsinkis holt sie die Vergangenheit ein, nimmt in Person von Daria, einer alten Bekannten, neben ihr auf der Parkbank Platz. Beide haben nicht etwa einen Vierbeiner mitgebracht, sondern sind gekommen, um die Kinder einer bestimmten Familie zu beobachten. Kinder, denen beide Frauen das Leben schenkten, die jetzt jedoch andere Eltern haben.

In Rückblicken erzählt Olenka ihr Vorleben. Ihre Gedanken folgen keiner chronologischen Abfolge, vielmehr Handlungssträngen. Mal ist sie das Kind, das plötzlich von Tallinn in ein kleines hinterwäldlerischen Dorf in die Ukraine verfrachtet wird, die Heimat ihres Vaters. Er folgte dem Ruf eines alten Freundes und des Geldes. Ein anderes Mal ist sie Olenka, die Geschäftsfrau, die reichen Familien aus dem Westen ihren Kinderwunsch erfüllt und mögliche Eizellenspenderinnen und Leihmütter rekrutiert. Sie ist gut in ihrem Job und erfolgreich. Karriere, Geld, Liebe – sie hatte alles, was sie je wollte, und sie hat alles wieder verloren. Häppchenweise erfährt der Leser, wie das kleine Mädchen, das am liebsten finnische Serien schaute, Teil der Kinderwunsch-Industrie wurde und schließlich als untergetauchte Putzfrau um ihr Leben fürchtet.

Die Zeitensprünge erfordern etwas Konzentration, erhöhen jedoch auch die Spannung, zu erfahren, wer Olenkas Leben bedroht.

Außergewöhnlich macht dieses Buch zum einen seine atmosphärische Dichte. Zum anderen ist da Oksanens Erzählkunst. Mit einer sprachlichen Leichtigkeit widmet sie sich einer schwierigen Thematik, der man sich nur schwer entziehen kann. Bis ins kleinste Detail wird beleuchtet, mit welch Systematik die "assistierte Anschaffung von Kindern" vonstattengeht, erst möglich gemacht durch eine Gesetzgebung, die nur den künftigen, reichen Eltern juristischen Schutz gewährt. Kein Aufwand ist zu groß, um die Lebensläufe der Spenderinnen und Leihmütter, meist Waisen aus Kinderheimen, zurechtzubiegen. Nichts wird dem Zufall überlassen, um die Ansprüche der reichen Kundschaft aus dem Westen zu erfüllen.

Ein literarischer Thriller über Gier, Korruption, Intrigen, Verrat und nicht zuletzt Liebe. Spannend, aktuell und tiefgründig.