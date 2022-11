Das kleine Büchlein liest sich flott, es ist super geschrieben, der Leser freut sich über feine Formulierungen. Allerdings: Wer sich den großen neuen Erkenntnisgewinn erwartet, wird etwas enttäuscht sein. Autor Misik ist auch kein Russland-Experte. Er fasst zusammen, was in anderen Büchern breit ausgewalzt wurde. So gesehen eignet sich das Buch vor allem für jene, die schnell einen fundierten Überblick über Putins Hintergrund bekommen möchten – freilich ohne Tiefgang. Wer das will, möge