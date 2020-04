Halloween? Das gibt es auch auf gut Ebenseerisch. Dort höhlen die Kinder Ende Oktober große Rüben aus und schnitzen außen ein Gesicht drauf. Dann befestigen sie die Rübe mit einer Schnur an einem Stab und stellen ein Teelicht hinein. Wenn es am 31. Oktober finster wird, ziehen sie, organisiert von den Kinderfreunden, mit ihren Lampions durch Ebensee. Das Ruamleuchten gibt es seit Jahrzehnten, früher allerdings nur in der Ortschaft Kohlstatt – lange bevor Halloween zu uns schwappte.