Morgen ist Muttertag – allein schon der Gedanke an unbeschwerte Feste mit unseren Lieben erfüllt uns mit Freude. Das Wichtigste dabei: gutes Essen, gute Freunde, gute Gespräche. Was noch alles zu einer erfolgreichen Party beitragen kann, erzählen Prominente in dem Buch "Tischkultur" und verraten Tipps, Tricks und Inspirationen für gelungene Einladungen. Eines gleich vorweg: Einen guten Gastgeber mache vor allem "Herzlichkeit und Ruhe" aus, sagt Knigge-Experte Mikael Horstmann.