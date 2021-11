Die Freiheit über Wolken und Gipfeln

"Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein" sang Reinhard Mey wohl vielen Piloten aus der Seele. Eine ganz besondere Leidenschaft pflegt Helmut Lindpointner seit mehr als 50 Jahren: Der Gebirgssegelflug hat es dem ehemaligen Mitglied der österreichischen Segelflug-Nationalmannschaft angetan. Seine Erfahrungen aus rund 2700 Flugstunden inmitten der Berggipfel hat er sehr persönlich auf knapp 200 Buchseiten festgehalten.

Auch für den Laien verständlich erklärt der erfahrene Pilot, der zahlreiche Wettbewerbe bestritten hat, fundiertes Fachwissen rund um die "Faszination Gebirgssegelflug", so der Titel. Von der Thermik und der Kunst, die besten Aufwinde zu finden – behutsam führt er den Leser in das kleine ABC des Segelflugs ein. Auch Wissenswertes zur Ausbildung, praktische Tipps zur Ausrüstung, dem ersten Alleinflug, der ersten Außenlandung gibt er angehenden Piloten mit auf den Weg. Doch Helmut Lindpointner beschränkt sich nicht auf Fachwissen, sondern teilt auch sehr persönliche Erlebnisse mit dem Leser. Augenzwinkernd offenbart er die Pein einer Bruchlandung des blutigen Anfängers. Offen spricht er aber auch die Gefahren an, die jeden in den Lüften begleiten. Und manche Tragödie, wenn er berührend einem tödlich verunglückten Kameraden ein Denkmal setzt.

Das vielseitige Lehr- und Lesebuch ist zudem reich bebildert: Wunderbare Aufnahmen lassen die Faszination Gebirgssegelflug augenscheinlich werden. (kasch)

Helmut Lindpointner: "Faszination Gebirgssegelflug", Motorbuch Verlag, 191 Seiten, 30,80 Euro