"Ich hätte meine Texte für mich in erster Linie nicht als Gedichte bezeichnet", sagt Susanna Bihari. Die in Wien lebende Schauspielerin bereichert Oberösterreichs Kulturszene seit 2013 als Intendantin (gemeinsam mit Ulf Dückelmann) des Sommerfestivals Theaterzeit Freistadt. Nun beginnt sich die 41-Jährige, die aus Tirol stammt, in eine neue Rolle einzufühlen – die der Autorin. Mit "3x Liebe" legt Bihari ihren ersten Gedichtzyklus vor.