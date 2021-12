Er spielte die Hauptrolle in acht Nummer-eins-Filmen in sieben aufeinanderfolgenden Jahren – von "Man in Black II" 2002 bis "Hancock" 2008. Die Marke "Will Smith" erwirtschaftete dabei weltweit mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar in den Kinos. Dazu holte der Darsteller zwei Oscar-Nominierungen für "Ali" 2002 und "Das Streben nach Glück" 2007.