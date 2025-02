Der Bulle und der Kiffer

True Crime ist ja momentan sehr populär. Mit Ihrem Buch haben Sie also einen Nerv getroffen – ein Zufall, ein Unfall, ein Glücksfall? Das ist reiner Zufall, gefällt mir aber. Wie war das damals an der Fußgängerampel als Sie beide sich zufällig trafen? Zufall, Glücksfall, Schicksal? Ein Glücksfall. Ich stand an der Fußgängerampel in der Taborstraße in Wien, zweiter Bezirk. Aus dem Pulk von Leuten löst sich plötzlich eine Gestalt, die ziemlich ähnlich angezogen war wie ich und mir im Ganzen