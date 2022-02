Denkwege eines skeptischen Humanisten

Das literarische Journal, diese wohltemperierte Mischung aus Tagebuch, Essay, Aphorismus und Kommentar, ist Karl-Markus Gauß’ bevorzugtes Genre. Als Meister dieser Schreibform erweist er sich auch mit seiner neuen Publikation "Die Jahreszeiten der Ewigkeit", für die Gauß im März mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2022 ausgezeichnet wird.

Die Bandbreite seiner Themen ist groß, sie erstreckt sich von bedenkenswerten Alltagswahrnehmungen im Privatbereich über Sprach- und Literaturreflexion bis zu kulturkritischen und politischen Interventionen. Ein Vorzug dieser auch stilistisch eleganten Prosa besteht darin, dass ihr Autor nicht fertige Denkergebnisse vorlegt, sondern uns bei der "allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Schreiben" (Kleist) zuschauen lässt. Ob es um Bildung geht, um Migration, Sprachenvielfalt, Identitätspolitik oder das Alter, Gauß’ Texte sind eine wohltuende Alternative zu den plakativen Vereinfachungen, mit denen uns die "sozialen" Medien überschwemmen.

Es gibt keinen zweiten österreichischen Literaten, der sich so kenntnisreich und sensibel für "kleine" Sprachen und Kulturen in europäischen Randzonen eingesetzt hat wie Gauß. Dennoch verhehlt er nicht, dass die Selbstbeschränkung kultureller Minderheiten auch problematische Nebenwirkungen mit sich bringen kann, vor allem nationale Borniertheit. Er kritisiert die sachlich haltlose, meist spekulative Panikmache in Sachen Migration, aber auch die Korrektheitsphrasen, in denen alles Fremde euphorisch zur Quelle des Guten hochstilisiert wird. Ähnlich differenziert äußert er sich zu den Themen Atheismus und Glaube, Bürgerlichkeit und Bildung. Karl-Markus Gauß erfüllt auch den philosophischen Anspruch, dass Welterkenntnis ohne Selbsterkenntnis eine halbe Sache bleibt. Seinen kritisch-ironischen Blick richtet er nicht nur auf die Mitmenschen, sondern auch auf eigene Schwachstellen.

Nicht zuletzt sind es die Herausforderungen des Älterwerdens, die ihm dafür das Material liefern. Und wenn man sich von immer mehr gleichaltrigen Zeitgenossen für immer verabschieden muss, wird man ohnedies nachdenklich. Karl-Markus Gauß ist ein skeptischer Humanist des Möglichkeitssinns. Sein Denken bewegt sich im grammatikalischen Feld des Einerseits-andererseits. Er sagt, wie er die Dinge sieht, schließt aber nicht aus, dass es auch anders sein könnte.

Damit lädt er zum Mit- und Weiterdenken ein, denn kategorisch ist bei ihm nur ein Imperativ, den ich den Gauß’schen nennen will: Äußere deine Gedanken offen und klar, aber so, dass man ihnen ihre Vorläufigkeit und Widerlegbarkeit ansieht.

Karl-Markus Gauß: "Die Jahreszeiten der Ewigkeit", Journal, Zsolnay, 310 Seiten, 25,70 Euro

