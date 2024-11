"Das macht Kinder stark": Warum (Vor)lesen für Kinder und Jugendliche wichtig ist

Ein gemütlicher Abend, das Feuer im Kamin lodert und auf der Couch liegen Eltern und Kinder friedlich vereint und lesen – oder es wird vorgelesen. Sozialromantik, die von der Realität deutlich abweicht. "Bis zu einem Viertel aller Kinder haben Schwierigkeiten beim Lesen", sagt Stefanie Jörgl. Die 43-Jährige ist Volksschullehrerin, lehrt an beiden Pädagogischen Hochschulen in Linz und leitet das Kompetenzzentrum "Buch.Zeit" in Wels.