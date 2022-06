Frau Hügel, Gymnasiallehrerin für Kunst, lässt in ihrer Klasse Selbstporträts malen. Heikel ist in diesem Fall das Feedback. Kommunikative Intelligenz dürfte nicht Frau Hügels Stärke sein. Als sie Kerstins Selbstporträt begutachtet, sagt sie: "Ausgesprochen gelungen, Respekt! Mut zur Hässlichkeit!" Daraufhin läuft die gekränkte Kerstin wütend aus dem Klassenzimmer. So hätte sie das nicht gemeint, erklärt die irritierte Lehrerin, aber zu spät.