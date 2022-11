OÖN: In "Transatlantik" befinden sich etliche Figuren an Tiefpunkten: der totgeglaubte Gereon Rath flüchtet in den USA, Charlotte kämpft mit dem Verschwinden ihrer besten Freundin, Pflegesohn Fritze landet sogar in der Jugendpsychiatrie. Macht es Ihnen Spaß, Ihren Charakteren Prügel vor die Füße zu werfen?