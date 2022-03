Auf der Rasierklinge zum Irrsinn

Der Tiroler Krimi-Autor Bernhard Aichner hat mittlerweile eine veritable Fangemeinde. Die Leute mögen seine kurzweiligen Plots, sie schätzen seine Fähigkeit, die Handlung schnörkellos voranzupeitschen, und sein Talent, nachvollziehbar zu formulieren. Es wird also nie langweilig, wenn man einen Aichner in Händen hält.

Vor ziemlich genau einem Jahr hat der 50-Jährige die Figur des "Blutfotografen" David Bronski erfunden. Bronski fotografiert gerne Leichen und hat zwar wenig Talent, sein Privatleben zu strukturieren, aber einen sehr guten Riecher, was "Geschichten" für seinen Arbeitgeber, eine Berliner Zeitung, betrifft. Die Vorlagen für seine Bronski-Krimis hat Bernhard Aichner im eigenen Hinterkopf gestapelt, schließlich war der Autor einst selbst von Unfall zu Unfall geeilt, um aktuelle Fotos zu liefern. Heute erscheint mit "Brennweite" der bereits dritte Bronski-Krimi.

Der Fotograf und seine Kollegin und Partnerin Svenja urlauben gerade in Tirol, da wird der Traum eines jeden Journalisten plötzlich wahr: Sie stoßen in einem Kloster auf eine unglaubliche Geschichte, über die in den nächsten Tagen und Wochen die Weltpresse berichten wird – und das Duo hat die unglaublichsten Neuigkeiten stets exklusiv. Was passiert ist: Bruder Erich Corga macht sich und das Kloster Marienstein mit einem Schlag weltberühmt. 14 Jahre lang war der Pater nach einem von ihm verschuldeten Autounfall, bei dem seine Eltern starben, blind. Sein Gesicht ist seither böse entstellt.

Nachdem sich sein Mitbruder und Geliebter vom Klosterdach wirft und dabei stirbt, dreht Corga durch. Er reißt in der Klosterkirche eine Marienstatue vom Altar, stürzt damit zu Boden und bleibt Hand in Hand mit der Heiligenfigur liegen. Dann das Wunder: Bruder Erich kann wieder sehen.

Bronski und Svenja gewinnen Corgas Vertrauen und schreiben die Story. Der Mönch besteht jetzt sogar darauf, dass die beiden Journalisten fortan stets in seiner Nähe sind. Nach und nach passieren weitere Wunder, und Corga entpuppt sich zusätzlich als Seher von drohendem Unheil. Bronski, seiner Kollegin und seiner Tochter, die auch im Journalisten-Familienteam ist, kommt die Sache bald spanisch vor.

Bernhard Aichner ist bekannt dafür, dass seine Krimis in puncto Handlung auf Messers Schneide tanzen – zwischen Genialität und Unglaubwürdigkeit. Bei "Brennweite" hat Aichner zu viel an Letzterer herumgedoktert. Auf Seite 223 sagt Bronski in einem inneren Monolog in Bezug auf all die unglaublichen Vorkommnisse: "An den Haaren herbeigezogener Irrsinn war es, der uns in Atem hielt." Das trifft es ganz gut.

Bild: Verlag

Bernhard Aichner: "Bronski – Brennweite"; Verlag btb, 17,50 Euro, 352 Seiten;

