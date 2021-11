Anna Netrebko liebt Kochen und gutes Essen

Mit ihrer Stimme verzaubert Anna Netrebko Millionen von Menschen in aller Welt. Temperament und Sinnlichkeit, Leidenschaft und Lebenslust bestimmen ihre faszinierende Bühnenpräsenz. Die Anforderungen, die der Alltag des klassischen Musikgeschäfts an einen Opernstar wie sie stellt, sind jedoch enorm hoch: In diesem Buch zeigt die Sängerin, wie es ihr gelingt, Familie und Gesangskunst, Privates und Berufliches im Gleichgewicht zu halten.

Der Weg, den sie dafür gewählt hat, führt über die Küche. "Kochen ist für mich ein kreativer Akt", sagt sie. "Außerdem liebe ich es, Menschen zu bekochen und gemeinsam zu essen – das ist Austausch von guter, positiver Energie. Aber vor allem liebe ich es zu essen", so die 50-jährige gebürtige Russin.

Anna Netrebko verrät in dem Buch ihre Lieblingsspeisen. (Martin Krachler/Verlag)

Mit jedem ihrer persönlichen Herzensrezepte erzählt Netrebko eine kleine Geschichte aus ihrer Vergangenheit und gibt dabei auch Einblicke in ihren oft turbulenten Alltag.

Anna Netrebko: "Der Geschmack meines Lebens", Molden Verlag, 160 Seiten, 30 Euro