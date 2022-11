Am Gipfel der Flucht vor den eigenen Lebenslügen

Heinrich Steinfest verflicht in seinen buchstäblich fantastischen Romanen stets Reales mit Surrealem. Insofern ist sein aktueller Band "Der betrunkene Berg" ein weiterer Gipfel im Schaffen des 61-jährigen Schriftstellers, der in Australien als Sohn österreichischer Auswanderer zur Welt kam, in Wien aufwuchs und sich vor mehr als 20 Jahren in Deutschland niedergelassen hat.