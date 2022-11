1942: Als die deutsche Uranmaschine in die Luft flog

Am 23. Juni 1942 ereignete sich in Leipzig der vermutlich erste Störfall in der Geschichte der Kernkraft. In einem Labor des Physikalischen Instituts der Universität beginnt die "Uranmaschine" zu brennen. Physiker Robert Döpel versucht noch das Feuer zu löschen, muss aber aufgeben. Als ein paar Minuten später die Feuerschutzpolizei – so nannte man die Feuerwehr in der NS-Zeit – eintrifft, hat sie von einem Uranbrand keine Ahnung.