Literatur, Zaubern und Musik im Kornspeicher

Von Literatur bis Märchen, von Blues bis Zaubern: Auch 2023 hat Direktor Peter Kowatsch im Welser Kornspeicher ein buntes Programm im Angebot. So gibt es jeden zweiten Sonntag im Monat ein interaktives Märchenspiel für die ganze Familie. Den Anfang macht am 12. Februar um 10.30 Uhr "Hänsel und Gretel". Literatur steht am 17. Februar im Mittelpunkt: Um 19.30 Uhr liest Franzobel aus seinem Roman "Einsteins Hirn". Die "Medley Folk Band" feiert am 18. März den St. Patrick’s Day mit einer musikalischen Reise nach Irland.

Am 27. März startet die neue Reihe "Magic Monday": Dabei werden Philipp Ganglberger und Wolfgang Moser einmal im Quartal zaubern. Am 20. April bringt Reni Brandstötter den "Kasperl für Erwachsene" mit, am 5. Mai kommt Franz Froschauer mit seinem Karl-Valentin-Abend. Mit einer neuen Revue wird einmal im Quartal die 2022 erfolgreich gestartete Reihe "Variete Grenier" fortgesetzt.

