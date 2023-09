Lise de la Salle: "Eine Erinnerung ohne Musik habe ich nicht"  

"Höchst intensiv, energiegeladen bis aufs Äußerste", lobten die OÖNachrichten am 19. Juni 2017 die spontane Einspringerin am Klavier für den erkrankten Till Fellner bei den OÖ. Stiftskonzerten. Mit dem Streichquartett Quatuor Hermès ist Lise de la Salle (35) nun beim Linzer Brucknerfest zu Gast.

OÖNachrichten: Schon ihre Mutter und Großmutter haben Klavier unterrichtet. Was ist Ihre allererste Klavier-Erinnerung?

Lise de la Salle: Alle Erinnerungen meines Lebens sind mit der Musik und dem Klavier verbunden. Bei uns zu Hause war immer Musik, im Radio, auf CD. Ich bin wirklich in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen. Eine Erinnerung ohne Musik, das habe ich gar nicht.

Mit 18 waren Sie mit Ihrem Studium fertig und haben sich von Ihrem Lehrer getrennt. Kann ein Musiker zu viel Unterricht haben?

Ha! Das war mein ganz persönlicher Weg. Ich glaube, jeder muss für sich selbst herausfinden, was gut für ihn ist. Für mich war es ganz wesentlich, meine eigene musikalische Persönlichkeit zu finden. Natürlich ist es wichtig, gute Lehrer zu haben und die technischen Grundlagen zu lernen. Das ist das Handwerk, wie bei einem Maler, der ins Museum geht, um die alten Meister zu kopieren.

Seit ich auf meinen eigenen Beinen stehe, lerne ich immer – von anderen Musikern und Kollegen, mit denen ich spiele, von den großen alten Meistern, es gibt wunderbare Aufnahmen auf Youtube. Ich glaube, es ist wichtig, offen zu sein für alle Einflüsse. Nur so kann man herausfinden, wer man selber ist, und seine eigene Musik machen.

Wie geht es Ihnen mit äußerem Druck und Erwartungen, auch von einem Management?

Da hatte ich immer Glück. Ich vertraue auf langjährige Beziehungen, persönlich wie beruflich. Mein jetziger Manager ist der zweite in meinem Leben. Wir waren schon vorher privat befreundet. Wir entscheiden gemeinsam den Tourplan, wie viele Tage im Monat ich zuhause und wie viele ich maximal unterwegs sein möchte, wie viele Konzerte ich spiele. All diese wichtigen Dinge.

Ich brauche auch Zeit, nicht nur zum Üben. Ich glaube nicht daran, dass es die Lösung ist, zwölf Stunden am Tag zu üben. Ich brauche Zeit zum Leben, um mit der Musik zu leben. Musik ist der Spiegel unserer Gefühle, unseres Menschseins. Stundenlang vor dem Instrument zu sitzen wie eine Maschine, ist völlig sinnlos. Ich vergleiche das gerne mit gutem Wein. Man kann ihn nicht chemisch älter machen, er braucht seine Zeit zum Reifen. Mit einem Künstler ist es genauso, wir müssen unser Leben leben, mit allen Erfahrungen und Emotionen. Meine Team hat das immer verstanden und respektiert.

Sie sagen, Sie möchten auf dem Klavier singen. Was bedeutet das für Sie und für die Musik?

Ich glaube, die menschliche Stimme ist das kraftvollste Instrument, das alles ausdrücken kann. Mit der Stimme muss man atmen, in ihr liegt unser ganzes Menschsein. Bei einem Instrument vergisst man leicht, mit der Musik zu atmen, sie aus dem Herzen sprechen zu lassen. Ich möchte die musikalische Botschaft eines Werks auf eine einfache, schöne, klare Weise ausdrücken. Mit der Stimme kann man nicht wirklich schummeln.

Singen Sie auch manchmal mit, wie Glenn Gould?

Wenn ich zuhause bin, manchmal, auch wenn es vielleicht schrecklich klingt. Es hilft mir, die Musik zu verstehen, eine Phrase, bei der ich mir nicht ganz sicher bin.

In Linz spielen Sie Kammermusik. Was reizt Sie daran?

Das ist immer etwas Besonderes, ich spiele viele Orchesterkonzerte und Recitals – immer mit sehr vielen Leuten oder allein. Eine kleine Gruppe ist das Beste von allem. Kammermusik hat diese individuelle Kraft, jeder Musiker hat seine eigene Stimme und Aussage. Zugleich hat man diese geballte Energie, diesen Fluss. Diese Magie zu erleben, miteinander und mit dem Publikum zu teilen, ist etwas Wunderbares und sehr beglückend.

