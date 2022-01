Lionel Richie sagt seinen Auftritt im Juli in Clam ab

Der 72-Jährige hat wegen der Pandemie alle seine im Sommer in Europa geplanten Termine abgesagt: "Da Covid und seine Varianten weiterhin die Welt beeinflussen, habe ich beschlossen, meine Europatour diesen Sommer zu verschieben", schreibt der Star in einem Statement an seine Fans. "Das Wichtigste für mich ist die Gesundheit meiner Fans, Band und Crew."

Ob und wann es einen Ersatztermin für das Konzert in Clam geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Nähere Informationen zu bereits erworbenen Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen.