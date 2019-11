Lionel Richie mit allen Hits auf Burg Clam

"All Night Long", "Hello", "Say You, Say Me", "Dancing On The Ceiling", "Three Times A Lady" – lauter Hymnen, zu denen so gut wie jeder schon einmal getanzt oder geschmachtet hat. Am 16. Juli bietet sich die Gelegenheit, diese Klassiker der Pop- und Soulgeschichte mit ihrem Schöpfer zu feiern: Lionel Richie wird sein Hit-Feuerwerk auf Burg Clam abbrennen. Auf seinem neuen Live-Album "Hello From Las Vegas" nimmt der Sänger, Songwriter, Musikproduzent und Saxophonist seine Fans mit auf eine Reise durch seine Karriere. Neben einem Oscar (für "Say You, Say Me" im Film "White Nights") vier Grammys und mehr als 100 Millionen verkauften Soloalben katapultiert sich der Sänger heuer unter den Billboard Top 100 auf Platz eins.

Geboren wurde er als Lionel Brockman Richie Jr. in der Stadt Tuskegee mit rund 12.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Alabama. Die ganze Kleinstadt habe ihn aufgezogen. 2012 widmete er ihr ein gleichnamiges Album. "Ich war zu klein für Basketball, zu dünn für Fußball, zu langsam fürs Sprinten. Der einzige Sport, den ich machen konnte, war Tennis. Aber auf dem Tennisplatz gab es keine Mädchen", sagte Richie an seinem 70. Geburtstag am 20. Juni. Zwischendurch hatte der tiefreligiöse Sänger sogar überlegt, Priester zu werden. Richie: "Aber um die Geschichte kurz zu machen: Ich bin Mitglied der Commodores geworden, und ein Mädchen in der ersten Reihe hat geschrien: ,Sing, Baby!‘ Danach habe ich die Priester angerufen und ihnen gesagt, dass ich doch nicht dafür geschaffen bin."

Superstar der 80er-Jahre

Die Commodores spielten als Vorgruppe der "Jackson Five", und Richie schrieb die größten Hits der Band. Die Beziehung zu den anderen Mitgliedern zerbrach über Richies Songschreiber-Triumphen, aber solo wird der Sänger noch erfolgreicher. Mit drei Alben – "Lionel Richie", "Can’t Slow Down" und "Dancing On The Ceiling" – wurde der Balladenkönig zum Superstar der 80er-Jahre.

