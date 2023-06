Lionel Richie eröffnet Clam-Saison: Sehr fein, Oida!

Wenn Lionel Richie am Morgen vor einem Konzertabend aufsteht, tun dem 73-jährigen US-amerikanischen Soulmusiker und genialen Songwriter möglicher Weise mitunter die Knochen weh. Kopfzerbrechen darüber, was er seinen Fans kredenzen wird, hat er bestimmt keines. Zu viele Megahits hat er im Laufe seiner langen Karriere geschrieben. Warum er sein Konzert auf Burg Clam am Sonntagabend vor 7000 Fans ausgerechnet mit "Running With The Night" begonnen hat, ist nicht überliefert.