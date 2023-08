Von Diamantenhändler aus Meer gerettet: Eine Linzerin und ihre aufregende Liebesgeschichte

Ein Optimist, ein Tiernarr und naturverbunden, so müsste der neue Partner an ihrer Seite sein, sagt Maria Veronika. Die pensionierte Kindergärtnerin war Montagabend eine von sechs Kandidaten in einer neuen Folge der ORF-Kuppelsendung "Liebesg'schichten und Heiratssachen". "Ich möchte einen Mann haben, dessen Herz so groß ist, dass ich als Ganzes reinpasse", so die 67-Jährige.

"Wunderschöner Mann rettete uns"

Auf drei längere Beziehungen kann die Linzerin zurückblicken, ihre Erinnerung an eine davon ließ nicht nur die Zuschauer erstaunt aufhören. "Das klingt ja wie im Film", sagt auch "Liebesg'schichten"-Macherin Nina Horowitz im Gespräch mit der Kandidatin. "Es war eine schöne, aber gleichzeitig auch eine tragische Geschichte", erzählt Maria Veronika.

Ihren Ausgang nahm sie im Urlaub in Griechenland, als ihre Tochter aus erster Ehe fünf oder sechs Jahre alt war. "Die Kleine hüpfte im Wasser und plötzlich war sie weg. Das ging ganz schnell, obwohl ich zugeschaut habe", erinnert sie sich. Sie sei ihrer Tochter sofort hinterhergelaufen, als plötzlich eine Welle beide erfasste und sie ins Meer hinaus zog. "Ich war mir sicher: Das überleben wir nicht." Doch schnell war Rettung für Mutter und Tochter da: "Dann kam plötzlich dieser wunderschöner Mann, der ins Wasser sprang und uns beide herauszog. Und so hat unsere Liebesgeschichte begonnen."

"Furchtbar reich"

Wer denn dieser schöne Mann war, will Horowitz wissen. Tatsächlich hatte sich Maria Veronika in einen französischen Diamantenhändler verliebt, der "in einem wunderschönen Haus" in Paris lebte. "Er war furchtbar reich und wir waren furchtbar verliebt", erinnert sie sich. Jedes Schmuckstück hätte sie von ihm haben können ("Er hat immer gesagt, wenn Du etwas möchtest, brauchst Du nur hinzeigen"), doch so sei sie nicht erzogen worden, sagt die Oberösterreicherin. Weil der Franzose sehr klammerte und ihr ihre Freiheit "sehr, sehr viel" wert sei, habe sie schließlich die Beziehung, die so aufregend begann, beendet.

Auch auf Twitter blieb Maria Veronikas Liebesgeschichte nicht unkommentiert: "Kann bitte jemand ein Buch darüber schreiben?", fragt eine Zuschauerin. "Sie hat einen furchtbar reichen Mann für ihre Freiheit aufgegeben. Absoluter Respekt", schreibt ein anderer.

Weitere Reaktionen auf Twitter:

Autorin Andrea Endt Online-Redakteurin Andrea Endt