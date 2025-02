Linzerin erhält österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis

Die in Linz geborene Sarah Michaela Orlovsky ist eine von vier Preisträgern, die mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet werden. Sie hat gemeinsam mit Illustrator Michael Roher das Buch "Ida, Chris und Emil im Zug" geschrieben, das im Tyrolia Verlag erschienen ist. Darin stehen drei Kinder im Mittelpunkt, die während einer Zugreise das Zugmikrofon in die Hände bekommen und so die Passagiere je nach Vorliebe, von Sport bis Lesen, in bestimmte Waggons manövrieren. Orlovsky schreibt seit 2009 Kinder- und Jugendbücher und lebt mit ihrer Familie im Salzkammergut.

Mit 6000 Euro dotiert

Ebenfalls ausgezeichnet werden "Drei Wasserschweine brennen durch" von Matthäus Bär und Anika Voigt (dtv), "Was keiner kapiert" von Michael Hammerschmid und Barbara Hoffmann (Verlag Jungbrunnen) und Kathrin Steinbergers "Der Rosengarten" (Tyrolia). Weitere sechs Titel wurden von der Jury als Leseempfehlung ausgewählt, darunter "Gazelle" von Heinz Janisch und Michaela Weiss (Bibliothek der Provinz).

Insgesamt wurden 103 Neuerscheinungen aus dem Jahr 2024 eingereicht. Der Preis wird seit 1955 vergeben und ist mit jeweils 6000 Euro dotiert. Die Preisverleihung ist für den 27. Mai im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt angekündigt.

