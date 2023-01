Linzer Professorin Jermolaewa gestaltet Österreichpavillon in Venedig

Das gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Kuratorin ist Gabriele Spindler, Leiterin der Abteilung Kunst- und Kulturwissenschaften und Kuratorin für zeitgenössische Kunst der Oberösterreichischen Landes-Kultur GmbH.

Video: Das sagt Anna Jermolaewa zu ihrer Bestellung:

Anna Jermolaewa (52), die 2020 mit dem Österreichischen Kunstpreis für Bildende Kunst ausgezeichnet wurde, leitet an der Linzer Kunstuni die Abteilung für Experimentelle Gestaltung. Im Schlossmuseum Linz ist aktuell ihre Werkschau "NUMBER TWO" zu sehen:

"Die Bestellung von Anna Jermolaewa und Gabriele Spindler macht uns als Kulturland Oberösterreich stolz. Jermolaewas Wirken an der Kunstuniversität Linz und ihr großes Engagement für die zeitgenössische Kunst in Oberösterreich machen sie zu einem „Leuchtturm“ der Kunstszene in diesem Land,“ teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer in einer Aussendung mit.

Video: Statement von Gabriele Spindler:

Die 60. Ausgabe der Kunstbiennale findet vom 20. April bis 24. November 2024 in der Lagunenstadt statt. Kuratiert wird sie vom Brasilianer Adriano Pedrosa. Im vergangenen Jahr verzeichnete die neben der documenta in Kassel wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst mit 800.000 Eintritten eine Rekordzahl an Besucherinnen und Besuchern. Der österreichische Pavillon wurde damals vom Künstler*innen-Duo Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl mit "Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts" bespielt.

