Linzer Posthof sagt wieder Ahoi! zu guter Popmusik

Traditionell auf drei Abende Ende Oktober und Anfang November konzentriert, wagt sich das Team um Posthof-Musikchef Gernot Kremsner heuer höher hinaus: Das Programm wurde auf 13 Konzerte zwischen 11. Oktober und 17. November erweitert. Die musikalisch sehr unterschiedlichen Abende stehen unter einem gemeinsamen Vorzeichen, wie Kremsner beim gestrigen Pressegespräch mehrmals sagte: Die hohe Qualität und das "Brennen für die Musik".

Den Start machen die Berliner "Von Wegen Lisbeth" (11. 10.), der Abend ist bereits ausverkauft. Weiter geht es mit dem Vöcklabrucker Songwriter-Genie Avec (19. 10.) und der Hip-Hop-Größe Fiva (23. 10.). Auf das mitreißende Kölner Trio OK Kid (24. 10.) folgt einer der Hauptabende des diesjährigen Ahoi!: Ergreifender, stimmungsvoller Pop von Get Well Soon (inklusive Big Band) und dem irischen Energiebündel Wallis Bird (30. 10.). Den Kontrast dazu bieten dann die Indierocker von den Leoniden aus Regensburg und Pauls Jets aus Österreich (31. 10.). Kraftvolles weibliches Singer-Songwriting gibt es bei Alice Phoebe Lou, 5K HD und My Ugly Clementine zu erleben, unterstützt durch Soul des Finnen Bobby Oroza (1. 11.). Die Dancehall-Combo Seeed präsentiert dann in der TipsArena ihr neues Album, dieser Abend (2. 11.) ist ebenfalls bereits ausverkauft.

Karten gibt es aber noch für die weiteren November-Konzerte des Ahoi! Pop: Element of Crime (7. 11.), Calexico (10. 11.), Cari Cari (15. 11.), Impala Ray (16. 11.) und White Lies (17. 11.). (hw)

Genaue Infos zu den Bands und Tickets finden Sie unter www.posthof.at