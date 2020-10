Linzer Museum öffnet exklusiv für Ärzte und Pflegekräfte

Ärzte oder Pflegekräfte aber auch ältere Menschen sowie Risikogruppen haben etwa die Möglichkeit gegen Voranmeldung die neuen Fotoausstellungen weitgehend kontaktlos in Timeslots zu besuchen, informierte die OÖ Landes-Kultur GmbH in einer Aussendung.

Von 8 bis 18 Uhr werden im 15-Minutentakt jeweils drei Personen eingelassen, so dass sich pro Stunde nie mehr als zwölf Personen im Haus befinden, hieß es weiter. Der Zutritt zum Museum über den Haupteingang und der Ticketkauf erfolgen kontaktlos. Mit der Aktion "covid-fit" will das Museum vor allem auf diejenigen Rücksicht nehmen, "die in ihren exponierten Berufen dazu beitragen, dass unser Gesundheitssystem funktioniert". So ist der Eintritt für Ärzte und Pflegekräfte montags frei.

Anmeldung für die Timeslots unter 0732/ 7720 52 222 oder covid-fit@ooelkg.at.

