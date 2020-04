Linzer Museen Lentos und Nordico öffnen ab 2. Juni

„Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Ausstellungsräumlichkeiten so früh wie möglich wieder für BesucherInnen zu öffnen, natürlich unter Einhaltung der notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen“, so Lentos-Direktorin Hemma Schmutz. Konkret bedeutet dies, dass max. 140 Personen das Lentos und 28 Personen das Nordico gleichzeitig besuchen können, um die von der Regierung vorgegebene Quadratmeterzahl pro Person einzuhalten. Veranstaltungen und Führungen werden vorerst nicht stattfinden, so die Direktorin.

Im Programm werde es zu Verschiebungen kommen, auch in das nächste Jahr hinein. „Glücklicherweise müssen wir aber nichts komplett absagen“, erklärt Hemma Schmutz. Das Lentos startet am 2. Juni mit einer neuen Ausstellung: Im großen Saal wird die Retrospektive Josef Bauer. Demonstrationen ab 2. Juni zu sehen sein. Die Ausstellung der Wiener Künstlerin Jakob Lena Knebl, die gemeinsam mit Ashley Hans Scheirl 2021 den Österreich-Pavillon der Biennale in Venedig gestalten wird, wurde bis 9. August verlängert.Im Nordico Stadtmuseum wird die Schau über den oberösterreichischen Maler und Industriellen Egon Hofmann bis Anfang August verlängert. Die für Frühling geplante Street-Art-Ausstellung Graffiti & Bananas wird ab September im Stadtmuseum zu sehen sein.