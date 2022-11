Linzer Manuel Thalhammer gewinnt "Comedy-Challenge"

Der 37-jährige Linzer Manuel Thalhammer überzeugte die Jury und das Publikum in den vergangenen vier Wochen von sich und ist der "Comedy-Champ 2022". Er konnte sich deutlich vor seinen Mitstreitern durchsetzen: Mit 129 Gesamtpunkten schaffte er den Sprung auf Platz eins, Platz zwei erreichte Michael Bauer mit 108 Punkten und auf dem dritten Platz landete Isabell Pannagl mit 106 Punkten. Der ehemalige Volksschullehrer, der in Salzburg geboren ist und in Feldkirchen an der Donau aufgewachsen ist, gewinnt somit eine eigene ORF-Show.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Die vier Sendungen waren für mich ein Wechselbad der Gefühle und ich habe in dieser intensiven Zeit sehr, sehr viel gelernt", sagte der zweifache Vater nach seinem Erfolg. "Mit dem Sieg der ‚Comedy-Challenge‘ bin ich meinem großen Traum vom Bühnenleben ein Stück näher gekommen. Jetzt möchte ich so richtig loslegen und freue mich auf die eigene Show im ORF und das, was sonst noch kommt."

Seine Mentorin Angelika Niedetzky nennt den Oberösterreicher "ein stilles Wasser mit Tiefgang, das jederzeit zum reißenden Fluss werden kann. Eine Kombination voller Potenzial und schöner Überraschungen."

Manuel Thalhammer im OÖN-Interview:

Wer den Kabarettisten live erleben möchte, hat dazu am 2. Dezember Gelegenheit. Mit dem Soloprogramm "Überleben“ gastiert Thalhammer im Kultur Hof Linz. Weitere Termine gibt's auf www.manuelthalhammer.at.