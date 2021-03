Linzer Landestheater geht ab Samstag mit vier Premieren online

Den Start macht das Tanzstück "Liebesbriefe" am Samstag, weiter geht es mit dem Musical "The Wave" (Die Welle) eine Woche darauf. Am 27. März folgt Kleists "Der zerbrochene Krug" und romantisch wird es am 10. April mit der Oper "I Capuleti e i Montecchi" (Romeo und Julia). In der Karwoche ist die Jugend an der Reihe mit "Junger Klassiker Faust Short Cuts - Der Film" und "Alice im Wunderland - Der Film".

Die Produktionen sind rund um die Uhr für mehrere Wochen zu buchen. Tickets können für den jeweiligen Tag im Voraus gekauft werden. Von der kostenlosen "Berührung" bis zum Ticket der "Selbstlosigkeit" um 120 Euro reicht das Repertoire, in dem sich "Freundschaft" (25 Euro), "Zweckmäßigkeit" (10 Euro) und "Romantik" (50 Euro) finden. Mit einem zugesandten Reminder vergisst man nicht auf den Kulturgenuss inklusive Extras wie Stückeinführungen, Online-Programmhefte und Publikumsgespräche. Nach dem Start kann man die Vorstellung 48 Stunden lang beliebig ansehen - auf Laptop, Smartphone, Tablet und auch am Fernseher via Google Chromecast und Apple Airplay.

LH Thomas Stelzer (ÖVP) sieht in dem Angebot eine Möglichkeit, damit Kultur in Oberösterreich lebendig bleibt, pocht aber auf die Öffnung kultureller Einrichtungen, sobald es die Situation erlaubt. "Als langjähriger Partner des Landes- und Musiktheaters ist es für uns ein Anliegen, auch in Zeiten von Corona kulturelle Angebote zu ermöglichen", betonte Klaus Kumpfmüller, Generaldirektor des Sponsors HYPO Oberösterreich.

Landestheater-Geschäftsführer Thomas Königstorfer will mit der Netzbühne Erfahrung sammeln, wie die Besucherinnen und Besucher das Angebot annehmen, "um es dann entsprechend weiterzuentwickeln". Auch der achte Geburtstag des Musiktheaters am 11. April solle nicht ins Wasser fallen. "Es wird zum Jahrestag jedenfalls eine Premiere geben. Wenn nicht vor Publikum, dann eben online."

Netzbühne-Premieren, jeweils 19.30 Uhr: Tanzstück "Liebesbriefe" von Mei Hong Lin am 13. März, Musical "The Wave" von Or Matias nach dem Bericht von Ron Jones am 20. März, Lustspiel "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist am 27. März und Oper "I Capuleti e i Montecchi" am 10. April; Tickets unter www.landestheater-linz.at/netzbuehne/unser-angebot

