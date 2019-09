Linzer Kunstuni als Impulsgeber im Herzen der Stadt

18.000 Tonnen Beton und Mauerwerk wurden abgetragen, 2500 Kubikmeter Beton neu verbaut, allein für die Dachaufbauten waren 45 Tonnen Stahl notwendig – nach vier Jahren Bauzeit hat sich die Linzer Kunstuniversität nun endlich in den Brückenkopfgebäuden Ost und West am Hauptplatz eingenistet. Damit ist der Marathon unzähliger Finanzierungs-, Bau- und Denkmalschutzverhandlungen (Stichwort: abgelehnte Glasaufbauten) nach vierjähriger Bauzeit doch noch zu einem guten Ende gekommen. Gestern – in der letzten Arbeitswoche des seit 19 Jahren amtierenden Rektors Reinhard Kannonier – fand die offizielle Eröffnung der endlich im Herzen von Linz beheimateten Kunstuni statt. Brigitte Hütter wird am 1. Oktober seine Nachfolge antreten.

Der einst von den Nationalsozialisten als Oberfinanzpräsidium konzipierte Komplex wurde von Architekt Adolf Krischanitz in eine mit Licht durchflutete Stätte für künstlerische und gesellschaftspolitische Impulse verwandelt.

Schlüsselübergabe: Bürgermeister Luger, Landeshauptmann Stelzer, BIG-Chef Weiss, Rektor Kannonier, Architekt Krischanitz (v. l.) Bild: Sengstbratl

Linz braucht kritische Diskurse

"Oberösterreich bekommt ohnehin nur 45 Prozent seiner Steuern vom Bund zurück – da ist noch Luft nach oben", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in Anspielung auf jene 26 Millionen Euro, die von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) als Bauherr und Gebäude-Eigentümer in Renovierung und Umgestaltung investiert wurden. Stadt und Land beteiligten sich mit je vier Millionen. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) wünscht sich von den insgesamt 1400 Kunstuni-Studierenden neben künstlerischer Belebung der Stadt vor allem "kritische Diskurse über unsere Gesellschaft, die Linz dringend braucht".

Reinhard Kannonier hatte sich jahrelang abgestrampelt, um die einst über Standorte in halb Linz verstreute Kunstuni am Hauptplatz zu versammeln. Erst der ehemalige Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat das Projekt finanziell ermöglicht. "Man ist ja lang davon ausgegangen, dass die räumliche Situierung für die Entwicklung von Innovation und Kreativität in Zeiten der Digitalisierung egal ist. Das ist falsch. Die physische Begegnung ist ein eminent wichtiger Faktor bei der Kommunikation", sagte Kannonier und unterstrich die inhaltliche Bedeutung des Projekts. Neben etlichen Hörsälen, Ateliers und Werkstätten beherbergt die Kunstuni unter anderem eine für alle zugängliche Bibliothek (samt Kinderbetreuung), ein einzigartig ausgestattetes Filmstudio, das Labor für kreative Robotik, die KinderJugendKreativUni, den bis in knapp 30 Meter Höhe steigenden Transzendenzaufzug der Künstlerin Karin Sander und die Cafeteria Frédéric mit Platz für 80 Gäste samt herausragendem Donaublick. Die Kunstuni ist eröffnet, man muss nur noch hineingehen.