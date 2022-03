Linzer Künstler sammeln Spenden für neues Stück

Es soll am 22., 24., 25. und 26. September im Linzer Posthof aufgeführt werden und ist eine Fortsetzung ihres ersten gemeinsamen Erfolges "Down With Love" aus dem Jahr 2005.

Auf Unterstützer warten Dankeschön-Geschenke, unter anderem ein Treffen mit den Künstlern. Infos gibt es auf startnext.com/down-with-love-reloaded.