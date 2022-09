Was Sie heute bei der Linzer Klangwolke erwartet

Unter der Regie des international tätigen Intendanten und Musikmanagers Pierre Audi wird "Mother Gilgamesh", der älteste Mythos der Menschheitsgeschichte, gezeigt. Die bekannte Schauspielerin Sunnyi Melles schlüpft in die Rolle der erzählende Mutter, für sie schrieb Dramaturg Klaus Bertisch die zentralen Texte.

Kletterer, Stuntmen, Sängerknaben

Die Erzählung wird thematisch auf drei Schiffen mitten auf der Donau dargestellt. Die Naturfreunde OÖ werden als kletternde Statisten die professionellen Stuntmen und -women unterstützen. Außerdem sind 40 Florianer Sängerknaben im Einsatz. Laut dem Brucknerhaus pilgerten seit Beginn (1979) des heute größten Open-Air-Spektakels bei freiem Eintritt in Europa vier Millionen Besucher an die Donau.

Ab 20:30 Uhr im Livestream

Am Samstag werden an die 100.000 Zuschauer erwartet. 14 Millionen LED-Leuchten werden im Einsatz sein, zwei Trucks mit insgesamt 120 Quadratmetern LED-Fläche stehen im Donaupark, 60 Statisten und 11 Stuntmen/-women sind engagiert, 190 Scheinwerfer lassen die Lichtinstallation erstrahlen, fünf Kilometer Kabel werden verlegt, fünf Sattelschlepper sind für Gerüst- und Traversenmaterial mit einer Last von insgesamt 45 Tonnen nötig. Ab 20:30 Uhr übertragen wir an dieser Stelle per Livestream. Die Klangwolke können Sie auch auf TV1 live mitverfolgen.