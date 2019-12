"Wir ham den Prater, den ham ma, die Birgit Sarata ham ma und hier ham ma den Stelzer, ham ma, also den Stelzhamer ham ma hier. Und Viecha ham ma, Tiere, wir lieben Tiere. Zum Beispiel die Spanische Hofreitschule mit ihre Ibiziana... also kurzum unser Oberbereiter is vor Kurzem gestrachelt mit seinem Ibiziana."

So spricht und singt rülpsend der chronisch besoffene Gefängnisdiener Frosch im heiteren Silvesterreigen der heutigen Aufführung von Johann Strauß’ Operette "Fledermaus" im Linzer Brucknerhaus (19.30 Uhr). Wolfgang Böck ist dem Ruf seines Freundes – Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum – gefolgt und hat die Rolle des Frosch übernommen. Der modifizierte Text stammt von Schriftsteller Franzobel, Böck hat ihn gekürzt und mundgerecht abgerundet.

Kerschbaum selbst führt nicht nur Regie, sondern wird erstmals, seit er das Linzer Konzerthaus an der Donau im Dezember 2017 übernommen hat, als Tenor zu hören sein: als Gabriel von Eisenstein, der unmittelbar vor dem Ballfest im Haus des reichen Prinzen Orlofsky eine fünftägige Arreststrafe wegen Beamtenbeleidigung absitzen soll. Jeder weiß, dass alles anders kommt – und am Schluss war der Champagner schuld. Zum Anstoßen wird sich Hausherr Kerschbaum in der Nacht sicher Zeit nehmen, immerhin singt seine an der Wiener Volksoper engagierte Frau Renate Pitscheider die Rosalinde. "Das war gar nicht so geplant", sagt Kerschbaum, "sie ist zum Glück für Evelin Novak eingesprungen, die abgesagt hat."

Dietmar Kerschbaum Bild: Volker Weihbold

Außerdem zu erleben: Nikola Hillebrand als Adele, Martha Matscheko als Ida, Michaela Selinger als Prinz Orlofsky, Mathias Hausmann als Dr. Falke, Martin Piskorski als Alfred, Andreas Mattersberger als Frank. Es spielt das Johann Strauß Ensemble unter der Leitung von Alexander Joel.

Einen künstlerischen Auftritt pro Jahr will Kerschbaum künftig jedes Jahr zu Silvester wagen, "auch als Ausdruck meiner großen Verbundenheit mit diesem tollen Haus, aber mehr als diesen Abend wird’s nicht spielen", sagt er.

Heuer sind nur noch wenige Stehplatzkarten verfügbar.