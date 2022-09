Linzer Ensemble Castor auf Amerika-Tournee

Mit dem Konzert in der St.-Bartholomäus-Kirche in Ottawa (Kanada, Ontario) begann gestern die Amerika-Tournee des Linzer Ensemble Castor. Zum ersten Mal ist es einem österreichischen Barockensemble gelungen, zu den bedeutendsten Festivals für Alte Musik in Kanada und in den USA eingeladen zu werden. Das Quartett mit Geigerin Petra Samhaber-Eckhardt, Peter Aigner (Viola), Kristina Chalmovska (Cello) und Erich Traxler (Cembalo) hat neben Werken von Schmelzer, Vivaldi, Biber, Haydn und Mozart auch zwei Uraufführungen von Auftragskompositionen des Welsers Helmut Schmidinger im Gepäck: "Vergangenheiten sind dir eingepflanzt, um sich aus dir wie Gärten zu erheben" und "Findlinge".

Am Freitag gastiert das Ensemble Castor in Vancouver, tags darauf in Victoria und am 4. Oktober im Österreichischen Kulturforum in New York.