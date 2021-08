Linzer Duo brachte Musik zum Glänzen

Man hätte meinen können, das Freiluftkonzert zu "25 Jahre Duo Fresacher-Karlinger" am Dienstag im Arkadenhof des Linzer Landhauses würde buchstäblich ins Wasser fallen. Nein! Die eingeschworene Fan-Gemeinde des beliebten Duos und das Serenaden-Publikum trotzten dem Wetter.

Den Reigen im Regen eröffnete Messagers "Solo de Concours" mit flockig-virtuosen Klarinettentönen auf feinem Harfengrund. Schon hier und dann in der Klarinettensonate Es-Dur, op. 167, von Saint-Saëns sowie im dritten Klarinettenkonzert von Stamitz zeigte sich Gernot Fresachers hohe Qualität eines endlos lang geführten Atems, aus dem heraus die durch Höhen und Tiefen wogenden Kaskaden mit Leichtigkeit kamen.

Trotz Regen gute Stimmung

Werner Karlinger konnte die Harfe mit Grandjanys "Fantasie auf ein Thema von Joseph Haydn" quer durch die Stile silbrig und rauschend glänzen lassen. Mit Verve brillierte er in der Harfenversion des "Carneval in Venedig": Die bekannten Klänge aus den Saiten gezupft und gestrichen – das stand dem Arkaden-Ambiente ganz besonders gut, vom Acqua alta der Lagunenstadt wähnte man sich zum Glück noch entfernt. "Adagio e Tarantella" des italienischen Klarinettisten Cavallini führten das Duo in Richtung Ausklang, zu dem sich mit Bassis Konzertfantasie auf "Rigoletto" eine gern gehörte Zugabe gesellte. Und der Regen ließ dann auch schön langsam nach. Ein äußerst sympathisches Fest! (kw)

Fazit: Das beliebte Linzer Duo Fresacher-Karlinger holte trotz Regen sein Publikum