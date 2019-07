Linz09-Lehren für die Bruckner-Party

Zehn Jahre nach Linz09 ist die Anstrengung groß, in Gesprächsreihen und Ausstellungen die positiven Impulse der Kulturhauptstadt zu betonen. Beim Jubiläumsfest am Donnerstag im Südflügel des Schlossmuseums verwandelte sich die Jubeljahr-Retrospektive mit der Podiumsdiskussion "Zurück in die Zukunft. Kultur(haupt)stadt Linz 2024" endlich in eine Bestandsaufnahme mit Perspektive. Natürlich nicht ohne vorher die schon ausgefranste Erfahrung zu repetieren, dass 2009 unheimlich viele Gäste wegen des neuen Erscheinungsbildes dieser verwandelten Stahlstadt aus dem Häuschen gewesen wären. Umfragen und Nächtigungszahlen würden das beweisen. Neue Kulturbauten und der schon lange vor 2009 eingeleitete Image-Wandel einer Stadt, deren Außenwahrnehmung einst über den Hochofen-Dampf nicht hinausgekommen ist, sind das eine – herausfordernde Inhalte und eine sich an der kulturellen Entwicklung der Region beteiligende Bevölkerung das andere. Es ist nicht vernachlässigbar, ob Linz – wie es Touristiker gerne ausstellen – von Gästen als "cool" wahrgenommen wird. Und im Nu fliegt der Vergleich mit Berlins angesagtesten Vierteln durch die Luft. Nur hatte sich in Kreuzberg vor dessen Aufstieg zum sexy Berliner Stadtteil niemand die Frage gestellt, was zu tun sei, um in der Welt schön dazustehen. Die Attraktivität entwickelte sich aus den Bedürfnissen der Bevölkerung heraus. Und daran ist Linz09 gescheitert, weil, nachdem der Kulturhauptstadt-Zirkus weitergezogen war, die Stadt zum Gewöhnlichen zurückkehrte, anstatt weiterhin der Kultur, dem Besonderen und der künstlerischen Kollaboration mit der Bevölkerung zu vertrauen.

Zehn Jahre später stecken Oberösterreich und Linz in der Aufwärmphase, um 2024 den 200. Geburtstag Anton Bruckners zu feiern. Und es scheint eingesickert zu sein, dass es in diesem Jahr nicht reichen wird, Sinfonien und Männerchöre des Genius loci durchzupauken. Diskussionsleiter und Kepler-Uni-Rektor Meinhard Lukas stellte auch deshalb die richtigen Fragen. Unter anderem diese: Wer hat den Antrieb und die Ermächtigung dazu, dass dieses Jahr mehr wird als Appelle, weil die nicht reichen werden? Wie erobern wir dieses Projekt auch weit über 2024 hinaus? Angesprochen war die Runde mit Christine Dollhofer (Leiterin Crossing Europe Filmfestival), Ulrich Fuchs (stv. Intendant Linz09), Martin Heller (Intendant Linz09), Katharina Lackner (Kuratorin OK Offenes Kulturhaus), Martina Mara (JKU-Professorin, Roboterpsychologin, OÖN-Kolumnistin), Gerfried Stocker (künstlerischer Direktor Ars Electronica) und Norbert Trawöger (künstlerischer Direktor Bruckner Orchester). Weg mit dem Klein-Klein zwischen Stadt und Land, her mit den großen riskanten Ideen, mehr Mut, mehr Fantasie. Darauf konnten sich alle verständigen. Stocker sagte, die Stadt sei so stolz, den Wandel geschafft zu haben, dass sie diesen jetzt festhalten wolle, "aber ein Wandel lässt sich nicht festhalten. 2024 darf nicht wie ein abgeschlossenes Projekt geplant werden, sondern wie ein Abenteuer, das die Startbahn für Künftiges sein muss." Mara forderte, Linz möge endlich Themenführerschaft übernehmen. Nicht nur bei Bruckner, sondern auch mit seiner digitalen Kompetenz (Stichwort: künstliche Intelligenz) von Ars Electronica und JKU.

Weil nicht zu erwarten sei, dass Kulturbudgets in "absehbarer Zeit verdoppelt werden", schlägt Dollhofer zur Finanzierung ehrgeiziger Kulturprojekte die Einrichtung "eines Innovationsfonds oder einer Stiftung" vor, in die Unternehmen einzahlen können – "samt Fachbeirat, der diese Gelder vergibt".

Das waren noch keine erschöpfenden Antworten für Bruckners Jahresparty, aber Hoffnungsfunken, dass 2024 die Fehler von 2009 nicht wiederholt werden.