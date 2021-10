Linz09-Intendant Martin Heller 68-jährig gestorben

Er starb in der Nacht auf Freitag nach schwerer Krankheit in Zürich, wie sein Neffe Andreas Heller mitteilte.

Nach seinem Kunstgeschichte-Studium in Basel wurde Heller 1986 Kurator, ab 1990 dann Direktor des Museums für Gestaltung Zürich und ab 1997 zudem Direktor des Museums Bellerive Zürich. Heller war von 1999 bis 2003 künstlerischer Direktor der Schweizer Landesausstellung "Expo.02".

2005 wurde er zum Intendanten der Kulturhauptstadt Linz 09 bestellt – neben Ulrich Fuchs, der für die Projektleitung verantwortlich war. Seither arbeitete er als selbstständiger Kulturunternehmer an kulturpolitischen Projekten insbesondere in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Der Kulturunternehmer lebte in Zürich, Berlin und Linz.

Martin Heller war in zweiter Ehe verheiratet und hinterlässt drei Kinder.