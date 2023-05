Linz war zwei Tage lang Hauptstadt des Kabaretts

Zwei Tage lang durfte sich Linz als Nabel der deutschsprachigen Kabarettwelt fühlen. Am Samstag wurden im Posthof mit Mathias Tretter, Dominic Deville und Marina Lackovic alias Malarina als beste Kabarettisten Deutschlands, der Schweiz und Österreichs mit dem renommierten "Salzburger Stier" ausgezeichnet – und zeigten dabei, wie vielfältig, aber auch relevant das zeitgenössische Kabarett sein kann. Am Tag zuvor hatten Josef Hader und Otto Lechner das Kabarettforum eröffnet. Ausgerichtet wurde das Satire-Festival von Ö1 mit Sendern aus Deutschland, der Schweiz und Südtirol, die die Abende teils live übertrugen. Den mit je 6000 Euro dotierten Preis gibt es seit 1982, die Verleihung findet abwechselnd in einem der vier Länder statt.

Bevor die Preisträger ihre Trophäe von Moderator Gery Seidl erhielten, spielten sie Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. Den Anfang machte Dominic Deville, der sich mit so unterschiedlichen Berufen wie Kindergartenpädagoge, Punkrocker oder Late-Night-Show-Moderator einen Namen machte. In Linz überraschte der in Zürich lebende Schweizer das Publikum mit Pointen zur Rede, die FPÖ-Chef Herbert Kickl am 1. Mai am Urfahraner Markt gehalten hatte.

Dessen Ambitionen, "Volkskanzler" zu werden, kommentierte Deville so: "Nur weil ihr mal einen Teenager als Kanzler hattet, muss es ja jetzt nicht ein Kobold sein." Und zur Klage von Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner, wonach Oberösterreich 100 Polizisten bestellt und 400 Asylanten bekommen habe, merkte er an: "Da muss wer den Bestellschein scheiße ausgefüllt haben."

Malarina, Tochter serbischer Gastarbeiter, durchleuchtete bitterböse die österreich-serbischen Beziehungen. Mit der Ära von Jörg Haider sei es für die Serben so richtig schwierig in Österreich geworden. Aber: "Die Serben haben Haider überlebt. Er nicht." Heinz-Christian Strache sei dagegen ein Serben-Freund gewesen: "Er wusste, was Tschuschen brauchen. Er war der Tschuschen-Flüsterer."

Mathias Tretter, der als Student in Würzburg zu den Wilden des Kabaretts gehörte, streifte zahlreiche Themen, etwa die Politik: "Die SPD war früher die Partei des kleinen Mannes. Jetzt ist sie die Partei des kleinsten Übels." Und zu China, wo vermutlich auf einem Markt erstmals das Corona-Virus übertragen wurde, meinte er: "Die Chinesen kriegen die Hygiene auf den Märkten nicht hin. Und ich dachte, sie sind führend bei Säuberungen."

Zum Abschluss gab es gleich zwei "Ehrenstiere" – für Moderator Seidl und das Team des Posthofs.

