Er hat an der Linzer Bruckneruni studiert, ist mit zwölf Jahren bei den Salzburger Festspielen aufgetreten. Christoph Sietzen (26), in Salzburg geborener Luxemburger, über den Schlagwerk-Hotspot Linz, seinen Werdegang und das Wave Quartet, in dem er seit seinem 15. Lebensjahr spielt.