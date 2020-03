Linz gedenkt mit der Mauthausen-Kantate am 5. Mai

Auf seiner Flucht über Österreich in die Schweiz war der damals 18-Jährige 1943 gefasst und ins Konzentrationslager Mauthausen deportiert worden. "Dort verfasste er handschriftliche Notizen aus dem Lager-, aber auch aus seinem Gefühlsleben", sagt Christian Denkmaier, Direktor der Musikschule Linz und Initiator eines besonderen Gedenkkonzerts von Stadt Linz, Brucknerhaus und Musikschule Linz.

Maria Farantouri singt

Der griechische Komponist Mikis Theodorakis, bekannt u.a. für seine Filmmusik zu "Alexis Sorbas", hat vier Gedichte Kambanellis’ in seiner "Mauthausen-Kantate" vertont. Sie erklingt am 5. Mai erstmals in Linz im Brucknerhaus – im Beisein des Komponisten, der im Juli 95 Jahre alt wird. "Die Musik ist fast das Gegenteil dessen, wovon sie erzählt", umschreibt Denkmaier das wohlklingende Werk, das der Liebe das letzte Wort zuspricht. Aufgeführt wird der Liederzyklus von den "United Voices" – dem Chor der Musikschule Linz, den Berliner Instrumentalisten und der griechischen Sängerin Maria Farantouri (72), die das Werk 1988 im KZ Mauthausen aus der Taufe hob. Theodorakis hatte die Sängerin als 16-Jährige in einem Schulchor entdeckt.

Schauspielerin Mercedes Echerer übersetzt die Texte. Bereist am 10. März widmet sich Franzobels Monolog "Hanni" im Brucknerhaus der Gallneukirchner Zeitezeugin Hanni Rittenschober.