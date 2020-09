Linda Gray, die Sue Ellen Ewing aus "Dallas", wird 80

Die Rolle der Sue Ellen Ewing machte Linda Gray weltberühmt – so richtig sympathisch war ihr die Figur der alkoholkranken Ehefrau des skrupellosen Fieslings J.R. Ewing aber nie. Trotzdem hat "Dallas" das Leben von Gray, die heute 80 Jahre alt wird, für immer geprägt.

"Ich habe keine Ahnung, warum die Serie so ikonisch geworden ist", sagte Gray einmal dem "Dallas Observer". Vielleicht weil es in den 80er Jahren noch nicht so viel Auswahl gegeben habe, "Dallas" die Menschen gemeinsam vor dem Fernseher verband und dann am nächsten Tag zum Gesprächsthema wurde? "Es hat die Menschen aus ihrem Alltagsleben herausgeholt und ihnen diese sehr reichen, dysfunktionalen Menschen gezeigt, und sie haben dann gesagt: ‚Oh, unser eigenes Leben ist ja doch gar nicht so schlecht.‘"

Sue Ellen mit Serien-Ehemann J.R. Bild: Warner

Die Seifenoper rund um die Familie Ewing auf der Southfork Ranch startete 1978 und erlebte dann eine beispiellose Erfolgsstory. Die Familien-Dramaserie um Geld, Macht und Intrigen wurde in mehr 90 Ländern ausgestrahlt, darunter ab 1981 auch in Österreich. Unumstrittener Held war J.R. Ewing (Larry Hagman), der Freunde, Feinde und Familienmitglieder austrickste und seine Ehefrau Sue Ellen betrog. Ein großes Verdienst der Serie sei gewesen, die Probleme des Alkoholismus zu einem gesellschaftlichen Gesprächsthema gemacht zu haben, sagte Gray einmal der "Bunten".

Die Schauspielerin im Jahr 2013 mit "Serien-Schwager" Patrick Duffy Bild: EPA

Tabuthema Alkoholismus

"Bis heute gestehen mir Leute, dass sie sich nur deshalb trauten, zu den Anonymen Alkoholikern zu gehen." Sie selbst habe Alkohol nur wenig abgewinnen können. "Ich war höchstens mal auf einer Party leicht beschwipst."

Die 1940 in Los Angeles geborene Schauspielerin, die von 1962 bis 1983 mit dem Fotografen Ed Thrasher verheiratet war und zwei Kinder hat, hatte vor "Dallas" viele Rollen in kleineren Produktionen – und konnte nach dem Ende der Seifenoper nie mehr an den Erfolg anschließen.