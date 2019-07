Life Radio freut ein markanter Hörerzuwachs

Die Zahlen der beiden unabhängigen Marktforschungsinstitute GfK Austria und Ankordata weisen Life Radio mit 192.400 täglichen Hörern (Montag bis Freitag, älter als zehn Jahre) aus.

In der so genannten "werberelevanten Zielgruppe" der 14- bis 49-Jährigen hat der vor 21 Jahren gegründete Linzer Privatsender rund 127.000 Hörer und liegt, so Programmchef Steffen Schambach, mit dieser Zielgruppe auch vor dem ORF-Landesstudio.

Schambach freut sich über den höchsten Marktanteil unter allen oberösterreichischen Privatradio-Anbietern und darüber, dass die Life-Radio-Hörerschaft täglich rund drei Stunden das Programmangebot des Senders in Anspruch nimmt.

Auch der ORF legt zu

Auch im ORF-Landesstudio ist man mit den Zahlen des Radiotests sehr zufrieden. 34.000 Hörer konnten im Vergleich zum Vorjahr dazugewonnen werden, insgesamt wurden 355.000 Hörer (Montag bis Freitag älter als zehn Jahre) registriert, auch bei den 14- bis 49-Jährigen habe es ein kräftiges Plus gegeben. Jeder Dritte über 35 Jahren zählt ebenfalls zur Hörerschaft von Radio Oberösterreich.

Der Marktanteil aller ORF-Radioprogramme beträgt 71 Prozent. "Wir haben in den vergangenen Jahren ORF Radio Oberösterreich auf Zukunftskurs gebracht", freut sich Landesdirektor Kurt Rammerstorfer.