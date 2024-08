"Liebesg'schichten und Heiratssachen": Wenn der Wunsch nach einem Vierer die Liebe sprengt

Es gibt Dinge, die kann man sich um kein Geld der Welt kaufen – Liebe zum Beispiel. Was aber nicht heißt, dass man Beziehungen und Erwartungen nicht in Zahlen gießen könnte. Bei der heutigen Episode der Kultreihe „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (20.15, ORF 2) ist es etwa nicht einmal der Wunsch nach einem Dreier, sondern gar nach einem Vierer, der für die Kärntnerin Gabriele den Rahmen in Hinblick auf die sexuellen Wünsche ihres Ex-Partners sprengte.