"Liebesgschichten": Diese Kandidaten haben ihr Glück gefunden

Mit einer Doppelfolge geht am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr auf ORF 2 die 23. Staffel der "Liebesgschichten" zu Ende. Ein letztes Mal wird dabei auch die Stimme von Elizabeth T. Spira zu hören sein, die beliebte ORF-Dokumentaristin war im März dieses Jahres im Alter von 76 Jahren gestorben. Alle 42 Interviews für die im Sommer ausgestrahlten Folgen hatte die "Kupplerin der Nation" noch selbst geführt, ihr Team hatte Spiras TV-Vermächtnis schließlich im Schneideraum fertig gestellt. Zum Abschluss der Staffel zeigt der ORF die traditionelle Bilanzfolge und ein Best-Of aus 23 Saisonen zum Gedenken an die verstorbene TV-Journalistin.

Was ist aus den Kandidaten von "Liebesgschichten und Heiratssachen" geworden?

Wer hat wie sein Liebesglück gefunden? Vier (ehemalige) Singles aus Oberösterreich erzählen:

Im Juni 2020 geben sich Andrea und Fritz das Ja-Wort. Bild: (ORF)

Hochzeitsglocken: Der Mühlviertler Buschauffeur und ehemalige "Disco-König" Fritz suchte im Juli 2018 eine "wunderbare, bezaubernde Frau, die sportlich ist und nicht älter als ich." Viele Zuschriften erhielt der damals 51-Jährige nach der Sendung, wirklich angekommen ist er aber erst bei Andrea, die ebenso sportbegeistert ist wie er. Andrea ist mittlerweile von Salzburg nach Oberösterreich umgezogen und die beiden haben begonnen, ihre gemeinsamen Wohnideen umzusetzen. "Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden." sagt Fritz, der seiner Andrea im Sommer einen Antrag gemacht hat. Es gibt schon einen Hochzeitstermin für Juni 2020.

Kurt verliebte sich in Grete aus dem Nachbardorf. Bild: (ORF)

Nette Grete: Der 59-jährige Landschaftsgärtner und Blues-Sänger Kurt aus dem Innviertel suchte 2013 über die Sendung eine Frau. Er war seit vielen Jahren ohne feste Partnerin: "Am Anfang war immer alles Liebe. Doch alsbald gab es Streit und die Egos brachen durch." Trotz Schüchternheit und Bindungsangst hat sich der Musiker elf Tage nach der Sendung Hals über Kopf in "die nette Grete" aus dem Nachbardorf verliebt und ihr ein Lied gewidmet. Nun leben beide seit vier Jahre zusammen.

Gisele und Fred teilen ihre Leidenschaft fürs Segeln. Bild: (ORF)

Ins Glück gesegelt: Die 66-jährige Oberösterreicherin Gisele suchte bei Elizabeth T. Spira in diesem Sommer einen Mann, "mit dem man Spaß haben, sich interessant unterhalten und viel gemeinsam unternehmen kann". Die gelernte Zahnärztin folgte ihrer großen Passion, der Musik, und lebte auch davon. "Wenn ich Klavier spiele und singe, bin ich total frei. Da bin ich wie ein Zaubervogel, der aufsteigt." Nach der Sendung hat Gisele ihr Glück in Fred gefunden. Der leidenschaftliche Segler hat ihr "eine wunderschöne Mail" geschrieben - seitdem gleiten die beiden gemeinsam wie "Delfine über die Wellen."

Sascha machte seiner Angebeteten Helga einen Heiratsantrag. Bild: (ORF)

Ein E-Mail stach heraus: Aus Oberösterreich kommt auch Sascha, 48-jähriger Gebietsleiter, der im Sommer 2017 "eine junge Dame" suchte. Mehr als 350 Frauen schrieben ihm: "Es war unglaublich, unfassbar, ich war überfordert." Ein E-Mail hat Sascha besonders beeindruckt: Eine Dame hat ihren Brief handschriftlich verfasst, eingescannt und per Mail verschickt. Eine Idee, die sich auszahlte. Helga und Sascha sind seither ein Herz und eine Seele, wohnen zusammen und letztes Jahr zu Weihnachten machte er ihr einen Heiratsantrag. "Es ist so schön, wenn man zu zweit ist."